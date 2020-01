Leraar (45) in cel voor seksueel misbruik van leerling

Nieuwpoort - Een 45-jarige leerkracht die lesgeeft in een school in Nieuwpoort, zit in de cel op verdenking van de aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van een leerling. Dat bevestigt het parket van Veurne. De feiten gebeurden buiten de school.

De feiten dateren van vorige week woensdag. De leraar had buiten de schooluren afgesproken met de leerling seksuele avances gemaakt. De man maakte daarbij seksuele handelingen in het openbaar, maar dat werd opgemerkt door getuigen. Die getuigen noteerden de nummerplaat van de man en verwittigden de politie. Daarna volgde een huiszoeking bij de man thuis. Daarbij zouden ook pornografische beelden gevonden zijn op zijn computer en gsm die in beslag genomen werden.

De man werd opgepakt en verscheen voor de onderzoeksrechter. “Het klopt dat de onderzoeksrechter donderdag een man heeft aangehouden op verdenking van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid”, zegt Patty ‘T Jonck van het parket van Veurne. “Het onderzoek is nog lopende en in het belang daarvan kunnen we geen verdere informatie geven. De man verschijnt dinsdag voor de raadkamer.”

De betrokken leerling is een minderjarig meisje. Het is niet duidelijk of de leerkracht ook zelf lesgaf aan het meisje.