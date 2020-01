‘Te sterke’ Disneyland-bezoeker trekt Excalibur uit aambeeld

Een “brede” en “te sterke” man heeft in het Disneyland-park in Anaheim Excalibur uit de steen getrokken. Volgens de Disney-versie van de Arthuriaanse legende is hij nu de ‘ware’ koning. Van wat is niet duidelijk, maar dat is niet wat de ontwerpers van de attractie in gedachten hadden.

Voor wie niet mee is met de legende: in de vele vertellingen van de Arthuriaanse legende komt vaak een zwaard dat vastzit in een steen voor. Wie het zwaard, Excalibur, uit de steen (in de Disneyfilm is het een aambeeld) kan trekken, mag zich de ‘ware’ koning der Britten noemen. In Merlijn de tovenaar, een losse Disney-interpretatie van de Arthuriaanse legenden, trekt protagonist Arthur het zwaard uit een aambeeld om vervolgens tot koning gekroond te worden.

In het Disneyland-park in Anaheim staat zo’n of aambeeld met een zwaard in. Het staat er om foto’s en selfies bij te nemen, niet om de koning van Disneyland te vinden. Dat was buiten ene Sam gerekend, volgens ooggetuigen een “brede, gespierde” en “te sterke” man. Hij rukte het zwaard, of alleszins een stuk ervan, uit het aambeeld. “Mijn maat Sam heeft het afgebroken”, vertelt een anonieme vriend van de sterke man aan WDW News Today, een site vol nieuwtjes over Disneyland en Disneyworld. “Hij rukte het er letterlijk uit. Het was zijn eerste bezoek aan Disneyland en hij is best een brede kerel. Ik heb hem verteld dat hij een prijs zou krijgen indien hij het zwaard uit de steen kon trekken. Brute kracht veronderstel ik.”

Nog volgens ooggetuigen snelden personeelsleden toe om het gebroken zwaard snel weg te brengen. Ze maakten Sam duidelijk dat dat niet de bedoeling was en dat hij in feite een attractie vernield had. Wij zijn het echter oneens: lang leve Koning Sam de Brede, heerser van Disneyland en vorst van the happiest place on earth.