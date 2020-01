Mogelijk al meer dan 40.000 mensen besmet met coronavirus

Meer dan 40.000 mensen zouden nu al besmet kunnen zijn met het coronavirus. Dat zeggen wetenschappers van de Universiteit van Hongkong (HKU) maandag op basis van berekeningen. De onderzoekers vragen regeringen om “drastische” maatregelen te nemen tegen de verdere verspreiding van het virus.

In totaal zijn in China 2.744 gevallen met het coronavirus officieel bevestigd. Maar volgens de onderzoekers kan het werkelijke aantal vele malen hoger liggen. Op het Chinese Nieuwjaar, dat zaterdag werd gevierd, zou het aantal besmettingen waarschijnlijk tussen de 25.000 en 26.000 liggen. Rekening houdend met de incubatieperiode en mensen die momenteel dus nog geen symptomen vertonen, zouden dat er theoretisch gezien al 44.000 kunnen zijn.

“We moeten ons voorbereiden op het feit dat deze specifieke epidemie een wereldwijde epidemie wordt”, zei Gabriel Leung, hoofd van het onderzoeksteam. Volgens Leung zouden het aantal besmettingen bovendien elke zes dagen kunnen verdubbelen, waardoor er een piek zou zijn in april en mei in Wuhan en andere getroffen regio’s.

Volgens Leung volstaan de maatregelen die de Chinese overheid heeft aangenomen niet om de uitbreiding van de epidemie naar andere megasteden in te dijken. “Er moeten zo snel mogelijk belangrijke en drastische maatregelen komen om de volksverhuizingen te beperken”, aldus Leung. Het virus heeft ondertussen meer dan 80 levens geëist en heeft zich reeds verspreid tot in een twaalftal landen.

Vijf gevallen van besmetting in VS

In de Verenigde Staten zijn nu al vijf gevallen van besmetting met de variant van het coronavirus vastgesteld. Dit heeft het NBC News maandag op gezag van de medische autoriteiten gemeld.

Het gaat om patiënten in Arizona, Californië (twee), de staat Washington, en Illinois. Ze zijn allen onlangs naar het Chinese Wuhan gereisd en bevinden zich in ziekenhuizen in isolatie.

