CEO Electrabel: “Zonder duidelijkheid dit jaar wordt verlenging kerncentrales moeilijk”

Indien een nieuwe regering zou opteren om een deel van de kerncentrales alsnog langer open te houden, dan moet uitbater Engie Electrabel dat nog dit jaar weten. Zoniet wordt een verlenging erg moeilijk. Dat heeft de CEO van Engie Electrabel, Philippe Van Troeye, maandag gezegd.

De wet voorziet een geleidelijke sluiting van de kerncentrales tussen 2022 en 2025. Maar indien een nieuwe regering zou overwegen om een deel van die centrales toch nog open te houden, dan moet daar dit jaar duidelijkheid over komen, aldus Van Troeye in de marge van een nieuwjaarstoespraak. “Komt die duidelijkheid er niet in 2020, dan wordt het veel moeilijker”, aldus de CEO. “Niet alleen technisch en qua vergunningen. We moeten ook de juiste mensen aan boord kunnen houden”, aldus Van Troeye.

Eerder had de nieuwe voorzitter van Engie Electrabel, Johnny Thijs, al gezegd dat de deadline voor duidelijkheid over een eventuele levensduurverlenging van de centrales midden 2020 ligt.