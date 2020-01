Liverpool-trainer Jürgen Klopp boycot bekerwedstrijd: “Ik had mijn spelers een winterstop beloofd, het zal voor de kinderen zijn”

Een verrassing van formaat zondag in de FA Cup. Liverpool, weliswaar met een B-team, kwam niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen derdeklasser Shrewsbury FC. En dus moeten de Reds een replay ergens inpassen in hun al overvolle schema. Trainer Jürgen Klopp past daar alvast voor.

LEES OOK. Oude video van Eden Hazard gaat opnieuw viraal: “Een moment van dit decennium om snel te vergeten”

Liverpool leek tegen Shrewsbury kort na de tweede helft in een zetel te zitten. Jones had de leider in de Premier League al na een kwartier op voorsprong gebracht en vrijwel meteen na de aftrap in de tweede helft stond het ook 0-2. Thuisspeler Donald Love werkte als een echte spits een voorzet voorbij zijn eigen doelman.

De strijd leek gestreden, maar plots veerde Shrewsbury helemaal recht. Jason Cummings viel na 60 minuten in en zorgde met een penalty enkele minuten later voor de aansluitingstreffer. Een kwartier voor het einde tikte hij ook de gelijkmaker binnen. Liverpool bracht in de slotfase nog Salah en Firmino op het veld, maar zij konden het verschil niet meer maken: het werd 2-2.

DRAW | Liverpool komt niet voorbij derdeklasser Shrewsbury! ?? pic.twitter.com/N54SP54LUI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 26, 2020

Bij een gelijkspel in de beker wordt er in Engeland een replay gespeeld, een terugwedstrijd dus. Maar die is niet besteed aan Klopp. De Duitse trainer van Divock Origi en co laat die wedstrijd schieten.

“Ik heb mijn spelers twee weken geleden verteld dat ze een winterstop zullen hebben”, verwees Klopp naar begin februari met een periode van twee weken zonder wedstrijden, los van de FA Cup-replay. “Wij zullen er niet zijn. Het zullen dus de kinderen zijn die deze wedstrijd gaan spelen. Ik weet dat het geen populaire beslissing is, maar zo zie ik het.”

Klopp laat tegen de derdeklasser de eer dus over aan Neil Critchley, de beloftentrainer. Die zal met zijn team, momenteel zesde in de Premier League 2, de eer moeten redden voor de Reds.