Veroordeelde pedofiel krijgt drie jaar cel voor aanranding van stiefdochter

Damme - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 48-jarige man veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor aanranding van zijn toen 12-jarige stiefdochter. Danny B. kreeg eerder al vijf jaar cel voor verkrachting van een minderjarige.

In dat dossier moest de beklaagde zich ook verantwoorden voor aanranding, openbare zedenschennis en kinderporno. Het Gentse hof van beroep veroordeelde hem in 2013 tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en tien jaar TBS. Hij mocht ook niet meer in contact komen met kinderen, maar dat lapte B. dus aan zijn laars.

Zwembad

Eind 2017 begon de man een relatie met een vrouw uit Damme. Volgens de vrouw ging B. goed om met haar kinderen en leek hij zich herpakt te hebben. Tijdens zijn beperkte detentie mocht de zedendelinquent ook om de twee weken een weekend naar huis. Met zijn partner en haar kinderen trok hij in maart en april 2019 drie keer naar een zwembad in het Nederlandse Terneuzen. Tijdens die uitstapjes betastte hij meermaals de borsten en de vagina van zijn toen 12-jarige stiefdochter. Ze werd ook verplicht om zijn geslachtsdeel aan te raken. Ook thuis greep hij het meisje eens bij de borsten, net voor hij weer naar de gevangenis moest.

De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer opgelucht reageerde op de relatiebreuk. Danny B. bekende dat hij bewust naar Nederland trok, omdat hij in België niet in de buurt van zwembaden of scholen mocht komen. Aan de onderzoeksrechter verklaarde de beklaagde dat hij zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen, meer bepaald tot meisjes van 11 à 12 jaar. Op zijn gsm werden ten slotte ook enkele foto’s van minderjarige meisjes ontdekt. De verdachte zit sinds eind april 2019 in voorhechtenis.

Drie jaar effectief

De rechtbank veroordeelde B. uiteindelijk tot drie jaar effectieve gevangenisstraf. Na het uitzitten van die straf blijft hij nog tien jaar onder het toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank. Bovendien mag B. twintig jaar geen functies uitoefenen waarbij hij in contact kan komen met minderjarigen. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal 3.250 euro schadevergoeding betalen.