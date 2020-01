Vijf jaar cel gevorderd voor directeur die miljoenen euro’s aan parkeergelden stal

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek / Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft maandag vijf jaar cel gevorderd voor Patrick R. (51) uit Puurs. De vroegere technisch directeur bij het parkeerbedrijf Apcoa had op tien jaar tijd voor 4,5 miljoen euro aan parkeergelden in eigen zak gestoken. Met het geld leidden hij en zijn toenmalige echtgenote Els H. (49) uit Temse een luxueus leventje. Voor haar werd achttien maanden cel geëist. De procureur vorderde ook de verbeurdverklaring van de gestolen gelden.

Patrick R. had de technici bij Apcoa de opdracht gegeven om geldlades uit de parkeermeters apart te houden voor een zogezegde steekproefcontrole in opdracht van GAPA, het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf van Antwerpen (nu: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen). De technici brachten de geldlades naar de ondergrondse parking van het Sint-Jansplein. Daar kieperde Patrick R. de munten in boodschappentassen. Hij bracht ze vervolgens naar de bank om het geld op zijn persoonlijke rekeningen te laten storten.

Een van de technici koesterde na een tijdje echter argwaan. Er werd navraag gedaan bij GAPA, dat helemaal geen weet had van een steekproefcontrole. Apcoa plaatste daarop camera’s in de ondergrondse parking en kon zo Patrick R. betrappen. Op 29 juni 2016 diende het parkeerbedrijf klacht in tegen hem.

Patrick R. werd meteen ontslagen en zat vier maanden in voorhechtenis. Hij bleek op tien jaar tijd 4,5 miljoen euro achterover te hebben gedrukt. Met het geld financierden hij en Els H. hun luxueuze levensstijl. Volgens de procureur leefden ze ver boven hun stand: ze spendeerden gemiddeld 36.000 euro per maand, bovenop hun legaal inkomen van 4.000 euro.

Patrick R. staat nu terecht voor huisdiefstal, schriftvervalsing en witwassen. De procureur vorderde vijf jaar cel, waarvan eventueel een deel met uitstel. Hij voerde geen betwisting over de feiten. Els H., die enkel voor witwassen vervolgd wordt, ontkent dat ze weet had van de illegale herkomst van de gelden.