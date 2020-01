Brussels Parlement past Holocaustherdenking aan wegens uitnodiging Vlaams Belang

Brussel - Een ceremonie ter ere van de slachtoffers van de Holocaust, vlakbij het Brussels Parlement, is maandagmiddag in een aangepaste vorm doorgegaan, omdat Vlaams Belang ook uitgenodigd was en er het woord zou voeren. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane en alle fractieleiders - op die van Vlaams Belang en N-VA na - hadden de organisatoren gevraagd de uitnodiging voor Vlaams Belang in te trekken. Vlaams Belangfractieleider Dominiek Lootens noemt die demarche een “absolute schande”.

Maandagmiddag had de Vereniging ter nagedachtenis aan de Holocaust een ceremonie ter ere van de slachtoffers van het nazisme georganiseerd, waarvoor alle Brusselse volksvertegenwoordigers waren uitgenodigd. Tijdens de ceremonie zouden de parlementsleden de zes gedenkstenen die in de Lombardstraat voor het Parlement liggen, oppoetsen ter nagedachtenis aan de families Preszow-Tuchsznajder en Loitzanski die daar tijdens de oorlog hebben gewoond en die door de nazi’s werden gearresteerd en vermoord.

Aanwezigheid Vlaams Belang

Dominiek Lootens had aangegeven dat hij als fractievoorzitter van het Vlaams Belang wellicht aanwezig zou zijn en het woord zou nemen. Dat leidde tot een oproep van parlementsvoorzitter Rachid Madrane en de fractieleiders van PS, MR, Ecolo, DéFI, PTB, CDH, one.brussels-SP.A, Open VLD, Groen, CD&V, PVDA, Agora en DierAnimal aan de organisatoren van de plechtigheid om hun uitnodiging van het Vlaams Belang te heroverwegen.

“De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van een partij die openlijk pleit voor vreemdelingenhaat en haat jegens anderen onteert deze ceremonie, die bedoeld was als een gelegenheid om in herinnering te brengen hoe het dagelijkse racisme de basis legt voor de ergste verschrikkingen”, luidt het in een mededeling van het voorzitterschap van het parlement.

De ceremonie vond maandagmiddag daarom in een aangepaste vorm plaats. Zo namen slechts enkele parlementsleden het woord, niet alle fractieleiders zoals aanvankelijk gepland. “Het parlement, dat erop staat de slachtoffers van de Holocaust te herdenken, zal contact opnemen met het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België met het oog op de organisatie van een evenement in de komende dagen”, staat nog in de mededeling van het voorzitterschap.

Dominiek Lootens (Vlaams Belang): “Ontluisterend”

Dominiek Lootens bevestigt dat hij donderdag een uitnodiging kreeg voor de ceremonie. Toen men vrijdag telefonisch informeerde of hij aanwezig zou zijn, antwoordde hij dat hij dat zou proberen. “Maar toen ik de informatie grondiger bestudeerde, vroeg ik mij af of ik daar wel op mijn plaats was. Er was onder meer sprake van de medeplichtigheid van de Belgische administratie en van dankbaarheid voor de rol van het Rode Leger bij de bevrijding”, aldus Lootens.

Hij was erg scherp voor het initiatief van parlementsvoorzitter Madrane: “Het is ontluisterend dat 75 jaar na datum mensen worden uitgesloten en gediscrimineerd op basis van hun overtuiging”. Hij zal de voorzitter over de zaak interpelleren.