Oma uit Brugge krijgt vier maanden met uitstel voor slagen aan 16-jarige

Brugge - Een 72-jarige vrouw uit Brugge is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen op een toen 16-jarig meisje. De feiten speelden zich af toen het slachtoffer een conflict had met de kleindochter van de beklaagde. Het openbaar ministerie had zes maanden effectieve celstraf gevorderd.

Volgens de burgerlijke partij waren A. en N. ooit vriendinnen, maar bleef van die vriendschap niets meer over. Die bewuste 6 juni 2018 werd A. op de bus gepest door haar medeleerlinge. Aan het station van Brugge kwam het tot een schermutseling, waarbij aan het haar van het slachtoffer werd getrokken.

Toevallig was ook de grootmoeder van N. aan de bushaltes bij het station. Annie C. mengde zich in het conflict en zou volgens een ooggetuige zelfs drie keer in het gezicht van het slachtoffer geslagen hebben. Volgens het parket kwakte haar kleindochter vervolgens het hoofd van A. tegen de glazen wand van het bushokje. Bovendien zou de 72-jarige vrouw met haar rollator het slachtoffer in het nauw gedreven hebben. “Ik was helemaal in paniek, want ik zat in een hoekje en kon niet weg”, zei het meisje op de zitting. Ze hield aan de feiten een hersenschudding over.

De beklaagde beweerde dat A. zélf aan het haar van haar kleindochter trok. Toen de oma tussenbeide wilde komen, zou het slachtoffer zich tegen haar gekeerd hebben. “Ze heeft me uitgescholden voor hoer, maar ik heb zeker niet in haar aangezicht geslagen. Dat zijn grove leugens, ik zou dat nooit doen”, verklaarde Annie C. op het proces. De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak voor de vrouw. De rechter veroordeelde haar uiteindelijk tot vier maanden cel en 800 euro boete, allebei met uitstel.