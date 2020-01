Belgen in epicentrum van coronavirus kunnen gerepatrieerd worden

De Belgen die momenteel in de Chinese provincie Hubei verblijven, waar het coronavirus de voorbije dagen al tientallen dodelijke slachtoffers maakte, kunnen indien ze dat wensen gerepatrieerd worden. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken maandag. Het zou gaan om een vijftiental Belgen. “De repatriëring gebeurt volledig op vrijwillige basis. De Belgen moeten zo snel mogelijk laten weten of ze geïnteresseerd zijn”, klinkt het.

De Belgische ambassade staat in nauw contact met onze landgenoten in het gebied. Zij moeten nu beslissen of ze gerepatrieerd willen worden, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Er wordt met verschillende Europese partners overlegd hoe de repatriëring het beste kan verlopen, klinkt het nog. Ook andere landen zoals Frankrijk en Nederland onderzoeken hoe ze hun inwoners uit het gebied gaan weghalen. In de getroffen stad Wuhan zouden twee Belgen verblijven, in de rest van de provincie een dertiental.

LEES OOK. Vlaming Johan (51) zit vast in door coronavirus getroffen Wuhan: “Kunnen ons vliegticket pas na 29 februari omboeken” (+)

China heeft draconische veiligheidsmaatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, door verschillende steden in Hubei in quarantaine te plaatsen en dus de facto af te sluiten van de buitenwereld. “Het weghalen van de Belgen uit het gebied zal in samenspraak met de Chinese autoriteiten gebeuren”, aldus Buitenlandse Zaken.

LEES OOK. Nu al 81 doden door coronavirus in China, vakantie Chinees Nieuwjaar verlengd