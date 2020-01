Omstreden studiereis van UGent-onderzoekers naar Israël mag doorgaan

Gent - De Universiteit Gent heeft geen bezwaar bij de deelname van zeven onderzoekers aan een omstreden studiereis naar Israël, georganiseerd door ondernemersorganisatie VOKA. Dat zegt UGent-rector Rik Van de Walle. De deelname van schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD) aan de bewuste ‘Tech Trip’ leidde vorige week nog tot protest bij meerderheidspartijen Groen en Sp.a in de Gentse gemeenteraad.

Bracke weigerde de reis, die kadert in de toekomstige oprichting van een ‘HealthTechDistrict’ in Gent, te annuleren. Ze schrapte wel een bezoek aan Cortica. Dat is een bedrijf dat toepassingen voor zelfsturende auto’s ontwikkelt maar ook verantwoordelijk is voor bewakingscamera’s aan de Israëlische afscheidingsmuur, illegale nederzettingen en checkpoints.

De universiteit zal haar zeven onderzoekers geen beperkingen opleggen. Vier van hen zijn verbonden aan het UZ Gent en ook de General Manager TechTransfer van UGent reist af. “De deelnemers zijn vrij om bedrijven naar keuze te bezoeken”, zegt rector Rik Van de Walle. Bij een concrete samenwerking moet de partnerinstelling wel een grondige mensenrechtentoets doorstaan.

lsraël krijgt kritiek omwille van de bezetting van de Palestijnse gebieden. Voka stelt contacten met Unit 8200 voorop, een van de meest geavanceerde inlichtingendiensten in de wereld. Ook Technion, een bedrijf dat op afstand bediende bulldozers ontwikkelt om Palestijnse huizen te slopen, wordt op de korrel genomen, evenals de Israëlische technologiebedrijven Bug sec en Vayyar.

Toch is de verkennende studiereis aan Israël nodig, vindt Van de Walle. “In Israël zijn tal van bedrijven en kennisinstellingen gevestigd die aan de top staan qua technologieontwikkeling. De Universiteit Gent staat met een open blik in de wereld en wil maximaal geïnformeerd zijn. Niet alleen in een louter academische context maar ook daarbuiten.”

Bracke zal de delegatie vervoegen, al leidde haar deelname wel tot protest binnen de meerderheid van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD), die in Gent bestuurt met CD&V, Groen en SP.A. Die laatste twee partijen stemden in een motie tegen de geplande reis. Door zich te onthouden tijdens een tweede stemming hadden coalitiepartners Open VLD en CD&V weinig moeite om een voorstel van PVDA, dat het punt op de agenda had geplaatst, af te blokken.