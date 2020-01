Eigenaar doet oproep voor huurders na verwoestende brand: “Alleenstaande moeder is alles kwijt”

Wuustwezel -

Afgelopen zondag brandde het huis van Nico Nuytemans op de Wuustwezelse Bleekvenweg volledig uit. De ravage is enorm. Nico woonde er vijftien jaar, maar verhuurde de woning de laatste paar jaar. De huurders, een mama en twee kinderen zijn alles kwijt geraakt in de brand. “Ik wil hen helpen door spullen in te zamelen. Alles is welkom”, aldus Nico.