Holocaust-overlever bezoekt dodenkamp Auschwitz: “Je hoorde overal de kreten van gemartelde mensen”

Jona Laks was amper veertien toen ze meer dan 75 jaar geleden aankwam in Auschwitz en “de geur van verbrand vlees” kon ruiken. De kranige 90-jarige Joodse dame keerde afgelopen weekend terug naar het beruchte dodenkamp in Polen, waar de nazi’s meer dan een miljoen mensen de dood in joegen. “Alles staat me nog helder voor de geest”, aldus Laks, die maandag als een van de eregasten de verjaardag van de bevrijding van Auschwitz viert. “Ik kan amper geloven dat het al 75 jaar geleden is.”