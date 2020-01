Zestiger pas na vier dagen dood aangetroffen in woning in Affligem

In de Driesstraat in Affligem is maandagvoormiddag het levenloze lichaam aangetroffen van een 67-jarige man. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Dat heeft een wetsarts en het gerechtelijk labo ter plaatse gestuurd om na te gaan of het om een natuurlijk dan wel een verdacht overlijden gaat.