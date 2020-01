SJOTCAST. Vond u Anderlecht op Cercle Brugge ook het slechtste paars-wit ooit? In aflevering 22 vinden wij alvast van wel

In aflevering 22 is er weinig lof voor de winst van Anderlecht.

De competitie is weer helemaal op dreef en dus blijft ook Sjotcast niet achter. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen chef Gert Gysen, voetbalredacteur Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In aflevering 22 vond Lars geen Bicky Burger op de Freethiel, denkt Guillaume met weemoed terug aan het Zaïre op het WK 1974 en vond Gert met het Nederlandse SV Spakenburg een nieuwe favoriete ploeg. Dat en alles over het slechtste Anderlecht ooit, natuurlijk.

Sjotcast: elke maandag om 16u

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het tweede seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16u.

