Terreurgroep ISIS roept in propagandavideo op tot aanslagen tegen Israël

Terreurgroep Islamitische Staat heeft maandag opgeroepen om aanslagen tegen Israël te plegen. Ze doet dat nu de Amerikaanse president Donald Trump een nieuw plan wil bekendmaken voor het Midden-Oosten.

In het audiofragment klinkt de antisemitische boodschap dat moslims in Palestina en andere landen “het speerpunt moeten zijn in de strijd tegen de Joden”, en hun plannen moeten doorkruisen. In de propagandaboodschap is ISIS-woordvoerder Abu Hamsa al-Kuraischi te horen. Ze duurt 37 minuten lang en wordt verspreid door de propaganda-arm van ISIS. De terreurgroep zinspeelt in het fragment op het lang aangekondigde plan voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse regering, die een oplossing wil voor het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen.

Terreurgroep IS is in Syrië en Irak haar machtsgebied grotendeels kwijt. Toch zijn er nog cellen van aanhangers actief in de regio en op het Egyptische Sinaï-schiereiland.