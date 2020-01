Belgische militair die gewond raakte in Mali overgebracht naar België

Een van de drie Belgische militairen die vrijdag gewond geraakt zijn toen hun voertuig inreed op een geïmproviseerd explosief apparaat in het noorden van Mali, is zaterdag per vliegtuig naar een burgerziekenhuis in België overgevlogen. Dat meldt het ministerie van Defensie maandag.

“Eén militair werd vrijdag overgebracht naar een veldhospitaal van hetzelfde type dat België eveneens zal aanschaffen. Hij werd er gestabiliseerd en geopereerd. Vervolgens werd hij zaterdagochtend met een Frans militair vliegtuig van Mali (zo’n 3.700 km van België) naar ons land gerepatrieerd waar hij verdere zorgen krijgt in een burgerhospitaal”, klinkt het. “Om evidente privacyredenen worden geen details vrijgegeven over de identiteit van het slachtoffer alsook het hospitaal waar hij verblijft.”

De andere twee militairen werden ter plaatse verzorgd. Een team psychologen is ter plaatse. Aangezien er een onderzoek lopende is, wil Defensie hier niet verder over communiceren.

