Klimaatactivisten verstoren bijeenkomst in Cercle Lorraine in Brussel: “Deze mensen kunnen niet verder kijken dan hun eigen winstbejag”

Brussel - Een tweehondertal activisten van 25 verschillende klimaatbewegingen verstoren maandagavond een vergadering van de Cercle Lorraine in Brussel. Daar vindt een bijeenkomst plaats van zakenlui naar aanleiding van het World Economic Forum in Davos. De activisten bezetten de binnenplaats en het gebouw van de Cercle Lorraine op het Poelaertplein, om zo de aandacht te vestigen op “de huidige sociale en ecologische crisis” en “de honger naar winst en macht van grote bedrijven aan te klagen”.

Bedrijfsleiders, commissarissen van de Europese Commissie, ministers en andere politici zouden elkaar maandagavond treffen in de Cercle Lorraine om de conclusies van het World Economic Forum in Davos te bespreken. Maar een tweehonderdtal activisten blokkeert sinds 17 uur de verschillende ingangen, tot de conferentie geannuleerd wordt.

Depuis 17h25, ils occupent devant le Cercle de Lorraine (#Bruxelles, Place Ploelart) où se tient « Back from Davos », une conférence organisée par European Business Summit, sont présents entreprises, Commissaires #EU, Ministres et autres pour discuter du Forum de #Davos. @lesoir pic.twitter.com/UjcIXRnqGc — Sacha Velkeneers (@SachaV03) January 27, 2020

“Het wordt tijd dat we op sociaal vlak én op klimaatvlak een andere weg inslaan”, aldus Kim, één van de gele hesjes die deelneemt aan de actie. “Iedereen weet dat dat nodig is. Maar we zien enkel besparingen. Ondertussen blijven onze politieke leiders een systeem in stand houden dat leidt tot steeds meer uitbuiting.”

“De elite komt hier samen om banden te smeden na hun conferentie in Davos”, voegt klimaatactiviste Maxime toe. “Deze mensen hebben de mond vol van het klimaat, maar kunnen niet verder kijken dan hun eigen winstbejag. En de gewone mensen? Die worden steevast door hen geviseerd en mogen alles maar blijven betalen.”

“We hebben op allerlei manieren geprobeerd om onze stem te laten horen. Maar trop is te veel”, aldus Alex, studente aan de Vrije Universiteit Brussel. “Zij vragen de burger steeds hogere facturen te betalen en hun oude wagen van de hand te doen. Ondertussen vliegen ze met hun privéjets van het ene naar het andere belastingparadijs. Daarom leggen wij vandaag, als bezorgde burgers, hun feestje plat en schudden wij eens goed aan hun ivoren toren.”