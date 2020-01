Rechter ziet geen misdrijf in lagere hoeveelheid goud en zilver in Spaanse juwelen

De Spaanse juwelier TOUS heeft zich niet schuldig gemaakt aan fraude. Dat heeft een rechter beslist, nadat de juwelier ervan verdacht werd gouden en zilveren juwelen te verkopen die minder edelmetaal bevatten dan gemeld.

TOUS telt 700 winkels wereldwijd en is in het bijzonder gekend voor zijn gouden of zilveren hangers in de vorm van een beer. De juwelen worden onder meer gepromoot door de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow.

Eind 2018 diende een verbruikersorganisatie een klacht in tegen de juwelier omdat bepaalde juwelen niet volledig uit goud of zilver bestonden, zoals aangekondigd in de reclame. Een rechter van het hooggerechtshof in Madrid besliste nu echter dat TOUS geen fraude heeft gepleegd, omdat de klanten nooit de boodschap hadden gekregen dat ze een “massief” edelmetaal hadden gekocht.

TOUS heeft de beschuldigingen steeds ontkend, en stelde gebruik te maken van de techniek van “elektroformeren”, die toelaat om “grote en tegelijk lichte stukken naadloos te maken”. In sommige gevallen kan “het juweel niet-metalen kernen bevatten om het stabiliteit te geven”, klonk het eerder. “Maar die producten voldoen aan de wetgeving en hebben steeds een certificaat waarop staat hoe ze gemaakt werden en dat garandeert dat ze puur goud of zilver bevatten.”