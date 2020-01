Groen-voorzitster Meyrem Almaci: “De Wever nog eens een rondje laten lopen is tijdverlies”

N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld insturen om te kijken of een paars-gele regering alsnog mogelijk is, heeft volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci geen zin. “Bart De Wever nu nog eens een rondje laten lopen om vast te stellen dat paars-geel niet mogelijk is, vinden wij tijdverlies. Laat ons nu vooruit gaan”, aldus Almaci.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci herhaalt haar oproep om snel een federale regering te vormen. Acht maanden na de verkiezingen is het volgens haar overduidelijk dat de paars-gele optie met PS én N-VA onmogelijk is. Het heeft volgens haar dan ook geen zin om Bart De Wever het veld in te sturen om te onderzoeken of een paars-gele regering nog mogelijk is.

LEES OOK. PS sluit deur voor N-VA: “Op een bepaald moment heeft het lang genoeg geduurd”

“Het heeft inderdaad lang genoeg geduurd. We zijn het eens met Beweging.net: er is een alternatief dat klimaatambitie, sociaal herstelbeleid en toekomstgerichte economie mogelijk maakt. Laat ons eindelijk vooruit gaan”, tweet de Groen-voorzitster.

Het heeft inderdaad lang genoeg geduurd. We zijn het eens met https://t.co/lfihi1b3Mx: er is een alternatief dat klimaatambitie, sociaal herstelbeleid en toekomstgerichte economie mogelijk maakt. Laat ons eindelijk vooruit gaan. https://t.co/yIRXjD1k0Z — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) January 27, 2020

Bij SP.A doet voorzitter Conner Rousseau geen uitspraken over een mogelijke opdracht voor Bart De Wever. “We betreuren dat er algemeen geen vooruitgang geboekt is en geen oplossingen zijn, acht maanden na de verkiezingen”, klinkt het enkel.