Amerikaans legervliegtuig gecrasht in Afghanistan: vijf doden, taliban eisen aanval op

Het Amerikaanse legervliegtuig dat maandag is neergestort in Afghanistan werd neergehaald door de taliban. Alle vijf militairen aan boord zouden daarbij zijn omgekomen.

Het vliegtuig crashte kort na 13 uur lokale tijd in de provincie Ghazni, in het oosten van Afghanistan. Volgens de taliban was het vliegtuig op spionagemissie. Vermoedelijk gaat het om een Amerikaans toestel van het type Bombardier E-11A, een vliegtuigje dat in Afghanistan door de Amerikaanse luchtmacht worden gebruikt voor elektronisch toezicht.