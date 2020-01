Tipgever bij moord op Julie Van Espen krijgt zelf werkstraf voor hold-up in Haacht

Haacht - De man die de speurders naar de moordenaar van Julie Van Espen leidde, heeft voor de correctionele rechtbank van Leuven een werkstraf van 220 uur gekregen voor een gewapende overval. Anouar A. zette een drugsdealer een mes op de keel in diens woning in Haacht in de zomer van 2016. Het openbaar ministerie had drie jaar cel gevorderd tegen de tipgever.

Anouar A. (26) gaf op 6 mei vorig jaar de gouden tip voor de arrestatie van Steve Bakelmans, die twee dagen eerder de 23-jarige Julie Van Espen had vermoord in Antwerpen. De man kende de dader uit het Antwerpse daklozenmilieu. Hij liet de speurders weten dat Bakelmans de trein had genomen in Tienen, waarna hij bij aankomst in het station van Leuven in de boeien kon worden geslagen.

Overval

Samen met vijf kompanen stond A. op 22 november 2019 terecht voor de Leuvense rechtbank voor zijn aandeel in een drieste overval op een man in Haacht. Anouar A., Orlando G., Mourad B. en Arno M. drongen op 3 augustus 2016 de woning van een drugsdealer binnen omdat ze veronderstelden dat hij veel cash geld in huis had. Anouar A., volgens zijn handlangers het brein achter de hold-up, nam het voortouw en zette de bewoner een combatmes op de keel.

De overval was een maat voor niets: het slachtoffer had welgeteld 10 euro in huis. De vier indringers gingen aan de haal met zijn gsm en de BMW die op de oprit geparkeerd stond. De vijfde betrokkene was de chauffeur van dienst. De zesde beklaagde was de buurman van de gedupeerde. Hij was even voor de inval met een smoes gaan polsen of het slachtoffer thuis was. Daoud C. en Frederik B. hadden dezelfde man op 3 juni 2016 in Haacht van zijn bromfiets getrokken en hem een tijdlang in hun auto gevangen gehouden. De buit bedroeg amper 30 euro.

Werkstraf

Het openbaar ministerie wilde Anouar A. voor drie jaar achter de tralies. Hij liep eerder diverse veroordelingen op, onder meer voor overvallen en drugsbezit. De man was vier jaar dakloos en leefde op straat en in kraakpanden. Hij combineerde naar eigen zeggen antidepressiva met cocaïne en alcohol. Tijdens de behandeling wees de beklaagde uitdrukkelijk op zijn zelfverklaarde verdienste voor de maatschappij door de tip naar Bakelmans. “Dat bewijst toch dat ik mijn verantwoordelijkheid neem”, zei hij. In de straftoemeting voor A. wordt niet verwezen naar zijn rol in de moord op Van Espen. De rechtbank ging in op zijn verzoek voor een werkstraf. De duurtijd moet de ernst van de feiten benadrukken.

Orlando G., Mourad B. en Arno M. kregen elk een jaar cel met uitstel onder probatievoorwaarden. Daoud C. en Frederik B. kwamen beiden weg met een werkstraf van 130 uur. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 11.750 euro.