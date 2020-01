Eerste dode door coronavirus gevallen in Chinese hoofdstad Peking

In de Chinese hoofdstad Peking is maandag een eerste dode gevallen door het coronavirus. Dat hebben de autoriteiten maandag laten weten. Het WHO besliste maandag ook om het dreigingsniveau dat uitgaat van de epidemie aan te passen naar “hoog”.

De dode in Peking is een 50-jarige man die eerder deze maand de miljoenenstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak, bezocht. Na zijn terugkeer naar de hoofdstad kreeg hij koorts. Hij overleed maandag.

In totaal zijn in China nu al 81 mensen overleden aan het virus, de meeste in de stad Wuhan waar het longvirus uitbrak. Zeker 461 patiënten verkeren dan weer in kritieke toestand. In totaal zijn er voorlopig gevallen vastgesteld in 12 landen wereldwijd.

Het totale aantal besmettingen steeg volgens de Chinese autoriteiten maandag ook met 769 nieuwe meldingen naar 2.744. Maar volgens wetenschappers van de Universiteit van Hongkong zouden eigenlijk al meer dan 40.000 mensen besmet kunnen zijn met het virus. “We moeten ons voorbereiden op het feit dat deze specifieke epidemie een wereldwijde epidemie wordt”, zei Gabriel Leung, hoofd van het onderzoeksteam. Volgens Leung zouden het aantal besmettingen bovendien elke zes dagen kunnen verdubbelen, waardoor er pas in april en mei in Wuhan en andere getroffen regio’s een piek zou zijn.

Dreigingsniveau aangepast

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale dreiging van het coronavirus maandag ook aangepast naar “hoog”. Tot nu toe communiceerde de WHO dat het risico “zeer hoog is in China, hoog op regionaal niveau en matig op internationaal niveau”. “Dat was een foute formulering”, zegt een WHO-woordvoerder in Genève nu. “We hebben die gecorrigeerd.”