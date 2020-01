Charleroi gaat dan toch akkoord om match tegen KV Mechelen bij 0-0 volledig te herspelen

Sporting Charleroi gaat dan toch akkoord om de match tegen KV Mechelen volledig te herspelen. Door de hevige mist werd de partij zaterdagavond noodgedwongen stilgelegd in de 37ste minuut. Het stond toen 1-0 voor de thuisploeg.

Scheidsrechter Dierick kon zaterdagavond niet anders dan de wedstrijd Charleroi - KV Mechelen bij een 1-0-stand te staken. Door de mist zagen de spelers en de wedstrijdleiding geen hand meer voor de ogen. Het verdict van de Pro League volgde snel: volledig herspelen op 4 februari. Het penaltydoelpunt van Morioka wordt zo uitgewist.

Charleroi liet meteen weten die beslissing te zullen aanvechten, maar komt daar maandag toch van terug. “Gezien de reglementen hebben we weinig keuze, maar hopelijk wordt het reglement dan nu aangepast”, zegt Pierre-Yves Hendrickx, administratief bestuurder bij Charleroi.

Wel wil Charleroi dat de match niet op 4 februari, maar wel op 11 februari wordt herspeeld. Reglementair is zo’n inhaalwedstrijd voorzien op de eerst beschikbare datum, en dat is 4 februari. Maar daardoor dreigt de kalender van de Carolo’s propvol te raken: ze ontvangen woensdag Club Brugge. Die wedstrijd werd uitgesteld door de drukke Europese kalender van Club. Bij KV Mechelen zijn ze in ieder geval niet tegen een inhaalwedstrijd op 11 februari. Charleroi zal alleszins in beroep gaan als Pro League vast houdt aan 4 februari. De kans lijkt dus groot dat 11 februari als een compromis uit de bus zal komen.