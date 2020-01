Moeskroen haalt jeugdproduct van Club Brugge Dylan Seys binnen

In de laatste week van de wintertransferperiode heeft Moeskroen zich verzekerd van de diensten van Dylan Seys. De aanvaller, gevormd bij Club Brugge, komt over van het Nederlandse RKC Waalwijk waar zijn contract in december werd ontbonden. Seys tekende een contract tot juni 2021 met een optie voor nog een extra jaar.

De 23-jarige Seys, die eerder voor Club Brugge en FC Twente speelde, was vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, wel belangrijk voor RKC. Met dertien doelpunten en negen assists had Seys een aanzienlijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie.

Na de zomer raakt de vleugelaanvaller echter uit beeld. Seys mocht aan het begin van het seizoen nog drie keer invallen, maar trainer Fred Grim besloot hem terug te zetten naar de beloften. Volgens de geruchten omdat hij moeite had met zijn reserverol. Begin december werd zijn contract bij de Nederlandse club ontbonden.

In opspraak

Seys raakte de voorbije maanden meerdere keren in opspraak. Zo zou hij met overgewicht gekampt hebben en plaatste hij een filmpje op Instagram, waarop te zien was dat hij tijdens de thuiswedstrijd van RKC tegen Ajax meezong met nummers van de Amsterdamse fans. De video werd snel verwijderd, maar het kwaad was geschied voor de geboren Kortrijkzaan.

“Ik vind dit erg”

Seys zelf is zich van geen kwaad bewust. De aanvaller wil ook alles wat er geschreven werd over hem uit de wereld helpen. “Gedragsproblemen? Geen idee waar dat vandaan komt. Ik speel altijd voor het team. Jammer dat zoiets geschreven werd. Overgewicht? Vorig seizoen stond ik 4kg te zwaar, dit seizoen niet. Een conflict met de trainer? We hebben altijd een goeie band gehad. Die video op Instagram? Ik ben niet van gisteren hé. Ik zag in een gemengd vak met RKC- en Ajax-supporters, en was niet de enige speler die het uitvak filmde. Als dat al niet meer mag...”

En nu was de maat vol. “Ik hield lang vol, maar de laatste maanden zochten ze mij echt”, vindt Seys. “Het contract opzeggen, is dan ook meer van mijn kant gekomen. Ik heb twee mooie jaren gehad bij RKC, maar dan zonder respect opzij geschoven worden… Dat vind ik erg. Ik wilde een stap hogerop zetten met deze club maar op den duur was het er echt over.”