Brittany was zo geschokt door de openingszin van haar ‘match’, dat ze hem meteen koekje van eigen deeg geeft

Een Britse vrouw die op een datingapp benaderd werd door een man die haar onzeker probeerde te doen voelen, heeft haar ‘match’ een bijzonder hardhandig koekje van eigen deeg gegeven.

Toen Brittany Lauren op de datingapp Hinge op zoek ging naar afspraakje, werd ze gekoppeld aan ene Rob. Die opende hun conversatie met een halfslachtig compliment dat even goed als een belediging geïnterpreteerd kon worden: “Je ziet er geweldig uit, maar ik ben bang je meer tijd zou spenderen aan drinken/feesten/Instagram dan aan je relatie.”

Die versiertactiek - waarbij je iemand onzeker doet voelen zodat ze de nood aan bevestiging voelen - moest Lauren in het verleden wel vaker ondergaan, maar ditmaal besloot ze de man een koekje van eigen deeg te geven. “Jij bent duidelijk extreem onzeker. In relaties vertoon je waarschijnlijk veel jaloezie. De meisjes waarmee je een relatie hebt, mogen vermoedelijk niet buiten komen of zich amuseren, want dat is slechts een excuus om jou te bedriegen. Je bent in het verleden zo gekwetst door iemand en gebruikt dat nu als reden om iedere potentiële partner te kleineren, want vrouwen zijn kwaadaardig en afschuwelijk en jij bent gewoon ‘een toffe gast’. Je profiel zegt ook dat je 1,75 meter groot bent, maar ik durf er geld op te verwedden dat je eigenlijk 170 cm groot bent en hakken draagt. Zat ik er dichtbij, Rob?”

Brittany verwijderde vervolgens alle datingapps, en maakt sindsdien terug gebruik van “de aloude tactiek om te wachten tot een man me benadert in de groentenafdeling van de supermarkt.”

Foto: Instagram