Gert Verhulst na aankondiging Will Tura-musical: “Veel mooier verjaardagscadeau dan fles champagne”

Prachtig nieuws voor de fans van Will Tura: vanaf dit najaar zal Studio 100 een musical opvoeren rond het oeuvre van de rasartiest. Gert Verhulst vertolkt een van de hoofdrollen van ‘Vergeet Barbara’, waarmee hij bovendien zijn debuut maakt in de musicalwereld . “Ik ben al jaren een stille fan van Will”, vertelt hij voor onze camera. “Hij heeft ook mee gecomponeerd voor onze musical 40-45. Dat heeft me op het idee gebracht om dit te doen. En daarnaast wordt Will dit jaar 80 jaar, dus vonden we dit een heel mooi verjaardagsgeschenk. Veel beter dan een fles champagne of zo.” De première van ‘Vergeet Barbara’ vindt plaats op 29 november in het Studio 100 Pop-Up Theater.