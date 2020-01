Anthony Vanden Borre vroegtijdig vervangen tijdens oefenmatch tegen OHL

Anderlecht speelde maandag een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen tweedeklasser OH Leuven. OHL won met 1-2.

Bij Anderlecht traden enkel spelers aan die de voorbije maanden weinig aan de bak kwamen en de kans kregen om matchritme op te doen. Zo ook Anthony Vanden Borre. De rechtsachter vroeger echter vlak voor de rust al zelf zijn vervanging. De reden van zijn wissel is niet bekend. Ook in de oefenpartij tegen Livingstone op oefenstage in Spanje maakte Vanden Borre de eerste helft niet rond.