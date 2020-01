Vakbonden organiseren elke vrijdag van februari 24-urenstaking in gevangenissen

De vakbonden hebben maandagnamiddag in gemeenschappelijk vakbondsfront beslist om iedere vrijdag van februari een 24 urenstaking te organiseren, in alle gevangenissen in België. Dat werd vernomen bij Gino Hoppe van ACOD. Daarbovenop staat het elke gevangenis vrij om nog één bijkomende 24 urenstaking te houden per week, afhankelijk van de beslissingen die in de gevangenissen zelf genomen worden.

Maandagmorgen werden de vakbonden ontvangen door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), en woensdagochtend staat een nieuw overleg gepland. Daar zal de minister een voorstel doen, stelt Hoppe. Die laatste benadrukt nog dat hij het overleg alle kansen wil geven.

De beslissing om elke vrijdag te staken, betekent niet dat de lopende stakingsacties tegen de minimale dienstverlening worden opgeschort. “Voorlopig blijven de acties behouden, en wordt ook het overleg met de minister in het Hoog Overlegcomité (deze woensdag, red.) verdergezet. Daarna wordt bekeken of er verdere acties komen, of dat de acties worden opgeschort”, zegt Eddy de Smedt van VSOA.

Dinsdag organiseren socialistische vakbonden ABVV en ACOD een nationale actie. Die zal volgens de Smedt op veel plaatsen strikt worden opgevolgd, en een grote impact hebben. “Instellingen die tot nu toe enkel prikacties deden gaan vanavond wel het werk neerleggen vanaf vanavond 22 uur tot woensdagmorgen 6 uur”, zegt hij.

Ook namiddagploegen staken tegen minimale dienstverlening

Na een deel van de ochtendploegen staakt intussen ook een deel van de namiddagploegen in de gevangenissen tegen de invulling van de minimale dienstverlening. Maandagochtend was de impact het grootst in Sint-Gillis, waar slechts 25,64 procent van de normale bezetting werd gehaald. Bij de late shift is de impact het grootst in Mechelen, daar kwam amper 16,67 procent van de cipiers opdagen, gevolgd door Sint-Gillis, waar 34,62 procent aanwezig is, zo meldt het Gevangeniswezen. Dinsdag komt daar nog een nationale actie van ABVV bovenop.

De vakbonden zijn woensdagavond gestart met stakingsacties in de penitentiaire instellingen. Ze zijn misnoegd over de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Overleg over de invulling daarvan met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) leverde geen overeenstemming op. Volgens de vakbonden wil Geens de minimale dienstverlening te ruim invullen. De gevangenissen Antwerpen, Hasselt, Leuven Hulp en Turnhout melden individuele lokale stakingsacties van individuele personeelsleden, zo luidt het nog.

De hinder zou dinsdag nog groter kunnen zijn, want dan houdt het ABVV een nationale manifestatie. “Die heeft mogelijk een impact op alle 35 gevangenissen in het land want ze komt bovenop de acties die er al zijn tegen invoering van een minimale dienstverlening”, aldus Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen.