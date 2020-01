Letterlijk: het communiqué van de advocaten van Koning Albert II

Koning Albert geeft toe dat de resultaten van een DNA-test aantonen dat hij de biologische vader van Delphine Boël is. Zijn advocaten stuurden het nieuws de wereld in met volgend communiqué.

“Zijn majesteit Koning Albert II heeft kennisgenomen van het DNA-onderzoek waartoe hij zich geschikt heeft op vraag van het hof van beroep in Brussel. De wetenschappelijke conclusies tonen aan dat hij de biologische vader van mevrouw Delphine Boël is.”

“Hoewel er juridische argumenten bestaan die biologisch en wettelijk vaderschap niet automatisch uit elkaar voortvloeien en hoewel de gevolgde procedure betwistbaar is, heeft koning Albert besloten deze (argumenten nvdr.) niet aan te wenden, om op die manier een einde te maken aan deze pijnlijke procedure.”

“Koning Albert wenst te benadrukken dat, sinds de geboorte van mevrouw Delphine Boël, hij zich nooit bemoeid heeft met familiale, sociale of opvoedkundige beslissingen inzake mevrouw Delphine Boël en dat hij altijd de band gerespecteerd heeft tussen mevrouw Boël en haar wettelijke vader.”

“Meer dan veertig jaar na datum heeft mevrouw Delphine Boël besloten om die wettelijk en socio-affectieve band met haar vader te verbreken en om te veranderen van familie. Dit door middel van een lange, pijnlijke procedure die vanuit een judiciair perspectief contradictorisch is gebleken.”

“Deze procedure heeft het privéleven van de betrokken partijen niet gerespecteerd. Tegenover de juridische instellingen heeft koning Albert zich van Zijn kant altijd onthouden van interventies in het debat buiten de rechtszalen. Het is ook daarom dat hij heeft beslist om te reageren en zijn positie in deze affaire uit te leggen.”