Duitse autoriteiten onderzoeken omkopingszaak met Saudische prins bij Deutsche Bank

Deutsche Bank heeft de financieel adviseur van een lid van de Saudische koninklijke familie smeergeld betaald in de hoop de rijke klant vast te houden en meer zaken met hem te doen. Medewerkers van de bank hebben de adviseur 1,1 miljoen dollar (circa 1 miljoen euro) betaald. De bank heeft de Duitse autoriteiten de namen van de twee medewerkers meegedeeld die in verband worden gebracht met de zaak, op verdenking van omkoping en fraude. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.

De Financial Times bracht het nieuws zondag naar buiten. De bankmedewerkers hebben de financieel adviseur ook gepaaid door zijn nicht een stage aan te bieden en haar uit te nodigen voor een exclusief congres in een Zwitsers skiresort, luidt het. Deutsche Bank is de fraude, die in 2011 en 2012 zou zijn gebeurd, op het spoor gekomen na een intern onderzoek.

Na het onderzoek verlieten zes medewerkers de bank. Sommigen van hen bekleden nu topfuncties bij Barclays, UniCredit en Union Bancaire Privée. De Duitse bank heeft de bonussen van twaalf medewerkers opgeschort en heeft geprobeerd om de twee medewerkers die worden onderzocht door justitie, te ontslaan. Die hebben dat aangevochten bij de rechter. Een van hen heeft de zaak gewonnen en de ander heeft geschikt.

In een reactie aan persbureau Bloomberg zegt Deutsche Bank dat het sinds het intern onderzoek, dat tussen 2014 en 2016 gebeurde, maatregelen heeft genomen om te vermijden dat dergelijke inbreuken nog kunnen plaatsvinden. “Dit was een daad van een klein aantal individuen die handelden in strijd met het beleid van de bank”, aldus een woordvoerder. “We hebben het ontdekt, hebben het zelf aangegeven bij de regulatoren en de getroffen klanten, zijn gepast opgetreden tegen de individuen en hebben verbeteringen doorgevoerd.”