Opvallend: Cercle had geen penalty moeten krijgen tegen Anderlecht, VAR mocht niet ingrijpen voor rode kaart Ezekiel

Opvallend: in tegenstelling tot wat iedereen dacht had Cercle Brugge zondag geen twee strafschoppen moeten krijgen tegen Anderlecht. En de VAR had niet moeten ingrijpen om Kortrijk-aanvaller Ezekiel een rode kaart te geven tegen Club Brugge. Dat meldt Professional Refereeing Department van de Belgische voetbalbond maandag.

Elke maandag geeft het Professional Refereeing Department van de Belgische Voetbalbond meer uitleg bij omstreden fases uit de Jupiler Pro League van het voorbije weekend. En dit keer zouden ze héél wat werk hebben om hun (video)scheidsrechters op de vingers te tikken, zo meenden zowat alle analisten na de “fouten” die gemaakt werden in onder meer Cercle Brugge - Anderlecht en KV Kortrijk - Club Brugge.

CERCLE BRUGGE - ANDERLECHT: GEEN STRAFSCHOPPEN

Zo geloofde zondagavond iedereen dat Cercle Brugge twee penalty’s ontnomen werden in de match tegen Anderlecht. Twee keer voor handspel in de zestien meter. Een keer door Luckassen, één keer door Kompany. Cercle Brugge voelde zich na de partij bekocht en haalde fors uit naar de arbitrage. “Voor de tweede keer in evenveel maanden tijd stelt Cercle Brugge openlijk de werking en de wispelturigheid van de VAR in vraag”, luidt het ook maandag nog in een persbericht.

Geen strafschop, zegt het Professional Refereeing Department echter nu.

Fase 1: 29’: handsbal Luckassen

Oordeel Professional Refereeing Department: “Na een schot op doel van een aanvaller van Cercle Brugge, maakt de bal contact met de elleboog van een verdediger van RSC Anderlecht in het strafschopgebied. De elleboog van de verdediger was dicht tegen zijn lichaam en maakte zijn lichaam niet onnatuurlijk groter. Juiste beslissing van de scheidsrechter en geen VAR-interventie.”

Fase 2: 89’: handsbal Kompany

Oordeel Professional Refereeing Department: “De bal maakt in het strafschopgebied contact met de hand van een verdediger van RSC Anderlecht. De arm/hand is in een natuurlijke positie naast het lichaam van de speler en maakt zijn lichaam niet onnatuurlijk groter. Correcte beslissing van de scheidsrechter om het spel verder te laten gaan. Er is geen VAR-interventie nodig bij deze situatie.”

KV KORTRIJK - CLUB BRUGGE: RODE KAART EZEKIEL, GEEN FOUT VAN DE VAR

Ook in KV Kortrijk - Club Brugge zat er een betwistbare fase. In de 31e minuut ging Kortrijk-aanvaller Ezekiel flink door op het been van Club-verdediger Ricca. “Ik zeg zoiets niet vaak, maar het had altijd rood moeten zijn”, zei Club Brugge-trainer Clement. “Waarschijnlijk stond de ref in een slechte hoek, maar ik snap niet dat de VAR hem niet helpt. Dat had de wedstrijd in een andere plooi kunnen brengen.” Het Professional Refereeing Department geeft toe dat scheidsrechter Bram Van Driessche een rode kaart had moeten geven, maar weerlegt dat de VAR had moeten ingrijpen.

Oordeel Professional Refereeing Department: Na een correcte ‘challenge’ van speler Ricca (Club Brugge KV), maakte speler Ezekiel (KV Kortrijk) een zware overtreding op Ricca. De scheidsrechter reageerde te snel met het bovenhalen en het tonen van de gele kaart. Het Professional Refereeing Department verwacht een rode kaart voor deze fout (voor ‘high contact’ en hoge intensiteit), maar geen VAR-interventie. De beslissing van de scheidsrechter om de fout te beoordelen als roekeloos en aldus niet als buitensporig, kan immers niet gezien worden als een ‘clear and obvious error’.

VIRTON - BEERSCHOT: DOELPUNT HAD AFGEKEURD MOETEN WORDEN

Het meest besproken doelpunt van de 23e speeldag in 1B was ongetwijfeld de 1-0 van Ribeiro Costa in Virton-Beerschot. In de 75e minuut nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap terwijl scheidsrechter Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. De Braziliaanse winger profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de zege te bezorgen. Beerschot was furieus en haalde scherp uit naar de ref, die volgens de Ratten het doelpunt nooit had mogen goedkeuren. Het verdict was hard: Beerschot moet de leidersplaats aan Virton laten.

Oordeel Professional Refereeing Department: De scheidsrechter had de vrije trap niet mogen laten doorgaan, omdat hij de verdedigers afleidde met het plaatsen van de spelers op de gewenste afstand. In principe had de scheidsrechter de aanvallers moeten vragen om op het fluitsignaal te wachten vooraleer de vrije trap te nemen. De speler die de vrije trap had genomen zonder toestemming, moet bestraft worden met een gele kaart”, klinkt het. “Het Professional Refereeing Department verwacht dat de scheidsrechter het spel zo snel mogelijk stopt zodra de vrije trap zonder toestemming wordt genomen.”