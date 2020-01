Amerikaanse aanklager geeft Britse prins Andrew veeg uit de pan: “Hij verleent geen enkele medewerking”

In het misbruikschandaal rond de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein heeft de Britse prins Andrew tot nu toe nog “geen enkele medewerking verleend”, zo meldde de Amerikaanse federale publieke aanklager Geoffrey Berman maandag. De Amerikaanse openbare aanklager evenals de FBI zouden al verschillende keren contact hebben proberen op te nemen met Andrews advocaat.

De prins had eerder gezegd bereid te zijn om elke wethandhavingsinstantie te helpen in hun onderzoek naar de praktijken van Jeffrey Epstein. Toch blijkt nu dat de Amerikaanse autoriteiten, die Andrew graag willen ondervragen, nog geen antwoord hebben gekregen op hun verzoeken.

De prins ligt onder vuur door zijn langdurige vriendschap met Epstein. Andrew verbleef meerdere malen op zijn landgoed in de VS en het Caribisch gebied. Eén van de slachtoffers van Epstein beschuldigt ook Andrew ervan haar misbruikt te hebben.

Na een ophefmakend interview eind november, waarmee de prins eigenlijk zijn bezoedelde reputatie wilde herstellen, besloot hij noodgedwongen zijn taken als lid van de Britse koninklijke familie op te schorten.

Afgelopen augustus werd Epstein dood aangetroffen in zijn cel in New York, nadat hij ervan werd beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt en tot prostitutie te hebben gedwongen.