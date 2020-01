Schilderij van Louis Tobback krijgt plaats in Leuvens stadhuis

Leuven - In het Leuvense stadhuis is maandagavond het schilderij van Louis Tobback onthuld die van 1995 tot en met 2018 burgemeester was. Het kunstwerk - olieverf op doek - van kunstenaar Dirk Eelen zal binnenkort te bewonderen zijn in de eerste salon van het historische stadhuis op de Grote Markt.

Het stadsbestuur zet hiermee een traditie voort waarbij Leuven sinds de Franse revolutie op het einde van de 18de eeuw van elke burgemeester een schilderij liet maken. Louis Tobback is de 27ste burgemeester in de rij. Dirk Eelen, die in Heverlee zijn atelier heeft, baseerde zich voor het schilderij op een foto van Tobback. Hij hanteerde hierbij tevens de speciale techniek “nat in nat”, waarbij er steeds verder geschilderd wordt op een natte ondergrond. Hierdoor moest het binnen de week afgewerkt zijn.

Louis Tobback stak bij de voorstelling niet onder stoelen of banken dat dit voor hem allemaal niet hoefde, maar reageerde toch positief op het resultaat. “Eelen heeft er zeker van gemaakt wat er van te maken valt. Ik ben ook blij dat ik niet het lot onderging van Jozef II wiens kop op een schilderij veel te klein werd geschilderd in verhouding tot zijn lichaam”, aldus Tobback die zich voorts met ironie afvroeg of dit werk “geen afbreuk zal doen aan het monumentaal karakter van het stadhuis”.