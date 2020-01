TIJDLIJN. Het begon als een “kwalijke roddel” in een boek, wat volgde was een 16 jaar durend gevecht

Zo’n 20 jaar geleden leerde België plots Delphine Boël kennen. 16 jaar lang vecht ze vervolgens om erkend te worden door haar vader, koning Albert. Specialisten hadden het jarenlang over een strijd die ze nooit of te nimmer kon winnen. En toch zegeviert ze de buitenechtelijke dochter van Koning Albert nu, tegen alle verwachtingen in.

* oktober 1999: het is maar een korte passage in het boek van de toen 18-jarige auteur Mario Danneels over koningin Paola, maar het is de eerste keer dat het zo openlijk wordt geboekstaafd: koning Albert ...