Nathalie Deuwel (49) stond aan de Westkust bekend om haar innemende charme en gouden hart. Ze werkte al haar hele leven in de horeca en was een bekende figuur in de regio. Zaterdag overleed ze aan een longembolie.

De goedlachse Nathalie werd op 23-jarige leeftijd de jongste Toque Blanche van het land. Enkele jaren later werd ze genomineerd als Ladychef of the Year. Ze was net als haar ouders en grootouders haar ...