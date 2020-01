Vakbond wil dat ook medewerkers van kleine bedrijven tijdskrediet kunnen nemen: “Ze mogen geen tweederangswerknemers zijn”

Vakbond ACV eist dat ook werknemers van kleine bedrijven volwaardig recht krijgen op tijdskrediet, een systeem dat toelaat om een tijdlang thuis te blijven voor de kinderen of een ziek familielid. Vandaag is dat enkel een recht voor wie in een groot bedrijf werkt. “Mensen die voor een kmo werken, mogen geen tweederangswerknemers zijn.”