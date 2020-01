Het Leuvense labo van viroloog Johan Neyts ontwikkelt momenteel aan sneltempo een vaccin tegen het coronavirus. “We zijn optimistisch dat het ons gaat lukken. We moeten ons wel beter wapenen voor toekomstige uitbraken, nu is het nog te vaak een steekvlamreactie”.

Het is druk in het Leuvense laboratorium van viroloog Johan Neyts, het gevolg van de uitbraak van het coronavirus in China. “We hebben sinds een week het werk van het team grondig herschikt”, zegt de ...