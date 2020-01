Officieel: KRC Genk huurt Anderlecht-doelman Didillon tot het einde van het seizoen

KRC Genk heeft doelman Thomas Didillon (24) overgenomen van RSC Anderlecht. De Fransman zat op een zijspoor bij de Brusselaars en tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen bij de landskampioen. Hij wordt gehuurd, met een optie tot aankoop. De Limburgers kochten ook al een deel van de spelersrechten.

Didillon kwam in de zomer van 2018 voor 2,2 miljoen euro over naar Anderlecht van FC Metz, dat hem eerder in zijn carrière eens had uitgeleend aan Seraing United. In zijn eerste seizoen was de Fransman de onbetwiste nummer één in Brussel en kwam hij tot 45 optredens. Met de komst van Hendrik Van Crombrugge verdween de Fransman echter naar de bank. Hij speelde dit seizoen enkel de eerste competitiewedstrijd tegen KV Oostende. Omdat Anderlecht dringend zijn loonmassa wil verlagen, mocht Didillon vertrekken.

Bij KRC Genk hadden ze na de langdurige blessures van eerste keuze Vukovic en zijn vervanger Maarten Vandevoordt nood aan een nieuwe eerste doelman. Ook omdat de jonge Gaëtan Coucke nog niet klaar bleek voor een vaste plaats onder de lat bij de landskampioen. De voorbije week flirtte KRC Genk ook met de Iraanse doelman Beiranvand, maar uiteindelijk werd toch gekozen voor Thomas Didillon.