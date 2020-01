Bekentenis van koning Albert haalt ook in buitenlandse media krantenkoppen: “Het ging haar altijd om de erkenning”

Dat koning Albert zijn dochter Delphine Boël dochter erkent, betekent meteen het einde van jarenlange speculatie. Een bekentenis, die ook de Nederlandse, Spaanse, Duitse en Zwitserse media niet is ontgaan. Opvallend: de grote Britse en Amerikaanse media berichten amper of niet over de affaire.

Nederland: “Het ging haar altijd om de erkenning”

Bij onze noorderburen was de bekentenis van koning Albert groot nieuws. “Belgische koning Albert II geeft buitenechtelijke dochter toe”, titelt het NRC. De krant weet natuurlijk ook dat geen enkele Belg nog twijfelde aan de verwantschap tussen de 85-jarige koning en de 51-jarige Boël.

Bij het Algemeen Dagblad verwijzen ze naar een eerder interview met Boël, waar de kunstenares toegeeft dat ze niet op zoek was naar een nieuwe vader, maar naar erkenning. Ook de openbare omroep NOS merkt op dat “Boël nu aanspraak kan maken op een deel van de erfenis van de Belgische koning, maar het is niet duidelijk of ze ook aanspraak maakt op de titel van prinses. Ze zei eerder dat het haar altijd ging om de erkenning en niet om het geld.”

De Telegraaf heeft dan weer vooral oog voor de juridische lijdensweg van Boël. “Albert wist de rechtszaak jarenlang te rekken, maar vorig jaar oordeelde het hoogste rechtscollege van België dat het voormalig staatshoofd van onze zuiderburen DNA moest afstaan. Albert leverde pas in mei wangslijm in, nadat hem een dwangsom van 5.000 euro per dag was opgelegd indien hij geen DNA-materiaal af zou staan.”

Foto: Photo News

Duitsland: “Nu kan hij het niet langer ontkennen”

“De Belgische koning heeft zich lang verzet maar heeft nu toch toegegeven dat Delphine zijn dochter is”, schrijft de Frankfurt Allgemeine Zeiting. Ook de Duitse krant legt de nadruk op de jarenlange (en “onnodige”) strijd tussen Albert en zijn dochter. Bij tabloid Bild schreeuwen ze het nieuws dan weer van de daken. “Nu is het officieel”, staat het in grote letters op de website. Ook woorden zoals “uiteindelijk” en “nu kan hij het niet langer ontkennen” kleuren het artikel.

Focus is dan weer ongemeen hard voor de koning en verwijst naar de levensstijl van Albert II en zijn vrouw Paola. “Ze haalden in hun regeerperiode vaak de krantenkoppen. Al van 1999 is er sprake van een onwettig kind van Albert.”

Foto: Photo News

Zwitserland: “Albert en zijn vrouw Paola haalden keer op keer de krantenkoppen”

“DNA-test bewijst onwettige dochter van de ex-koning van België” schrijft dan weer het Zwitserse Blick. “Na jarenlange rechtszaken gaf de voormalige Belgische koning toe de vader te zijn van Boël. (…) De voormalige vorst boog ook alleen voor de vaderschapstest onder druk van de rechterlijke macht: in mei 2019 bedreigde het Hof van Beroep van Brussel hem met een boete.”

De tabloid is ook hard in haar oordeel van Albert: “In tegenstelling tot de huidige koning Philippe (59) en koningin Mathilde (46), die als kalm en nuchter worden beschouwd, haalden Albert en zijn vrouw Paola keer op keer de krantenkoppen vóór de abdicatie van 2013. In de wilde jaren ‘60 werd de in Italië geboren Paola beschouwd als een ‘feestprinses’, die naar verluidt een affaire had met de zanger Adamo (’Dolce Paola’).”

Spanje: “Aanspraak op kwart van fortuin van koning”

“Alberto II, de emeritus-koning van de Belgen, is de biologische vader van de beeldhouwster Delphine Boël”, schrijft dan weer het Spaanse El Mundo. “Na jaren van controverse en rechtszaken werd aangetoond dat de voormalige vorst ontrouw was aan koningin Paola en een relatie onderhield met de barones van Sélys-Longchamps, waaruit Boël 51 jaar geleden werd geboren. De zaak dateert van niet minder dan 20 jaar geleden, toen de publicatie van een onofficiële biografie van koningin Paola van de Vlaamse journalist Mario Danneels onthulde dat Boël de dochter was van Alberto II, het resultaat van een avontuur met barones Sibylle de Sélys-Longchamps.”

“De beeldhouwster claimde sindsdien erkenning, en begon aan een lang en langzaam proces. Hoewel ze als biologische dochter niet wordt opgenomen in de troonopvolging, kan ze streven naar financiële compensatie. Na een recente wijziging in de Belgische erfrechtwetgeving kan dit oplopen tot een kwart van het totaal, net als haar halfbroers en -zus.”

“Maar ze krijgt geen titel”, wijst de krant nog op een opvallend detail: welke achternamen zal Boël nu hebben? “De voorouders van koning Albert I waren destijds afkomstig uit Saksen Coburg Gotha, maar na de Eerste Wereldoorlog beschouwden ze dat als te Duits, dus staat in de geboorteakte van koning Albert geen achternamen, maar enkel een titel: Prins van België.”

“Alberto II is vanaf vandaag de vader van vier kinderen”

“Delphine Boël heeft officieel haar vader gevonden”, meldt dan weer El Pais. “De 51-jarige Belgische beeldhouwster was al meer dan vijf jaar in een onvermoeibare juridische strijd verwikkeld om te bewijzen dat zij de dochter is van koning Albert II. Na jaren van weigering en ontduiking door de koning-emeritus, die zijn relatie met zijn dochter verwierp, werd Albert door justitie bedreigd met een boete van 5.000 euro per dag als hij niet akkoord ging met de vaderschapstest. Die heeft eindelijk de waarheid geopenbaard.” De krant heeft ook de verklaring gelezen waarin koning Albert zijn vaderschap erkent, en merkt op dat er daarin “geen spoor van verontschuldiging of spijt is dat hij het verlangen van zijn dochter naar erkenning heeft belemmerd. Volgens de krant is het nieuws in België ook ingeslagen “als een bom”, want “in dat land is het Koninklijk Huis een van de weinige elementen van cohesie voor zijn burgers. Het beeld van de koning is na de jarenlange vermoedens geërodeerd.”

De krant schrijft ook dat “de jarenlange geruchten in een omgeving als die van de Belgische vorsten – vol geld en andere belangen – met enig wantrouwig werden ontvangen.” De vraag is volgens de Spanjaarden dan ook wat nu de gevolgen zullen zijn voor het Belgische koningshuis. “Zodra het vaderschap is vastgesteld, draait alles rond de gevolgen ervan in termen van geld en invloed. Het ging niet alleen om wat licht in de donkere krochten van de Belgische monarchie: Boël zou de begunstigde kunnen worden van een enorme som geld. Maar ze zal niet opgenomen worden in de Belgische troonopvolging, aangezien de Grondwet bepaalt dat alleen ‘directe, natuurlijke en legitieme’ afstammelingen daarvoor in aanmerking komen. Maar het dwingt de Belgen wel hun geschiedenisboeken te retoucheren: Alberto II is vanaf vandaag de vader van vier kinderen.”

