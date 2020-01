Gênant schouwspel in de Senaat: amper 6 politici voor hoorzitting commissie

Gênant schouwspel in de Senaat, maandagmiddag. Het adviescomité voor gelijke kansen hield een hoorzitting waarbij drie experts hun visie kwamen geven, maar die werd bijgewoond door… amper zes senatoren. Nochtans telt de commissie 22 leden. Van Vlaamse zijde tekenden N-VA’ers Freya Perdaens en Mark Demesmaeker present, net als Fourat Ben Chikha (Groen).

De experts, onder wie de Gentse korpschef Filip Rasschaert en zijn Naamse collega, kwamen er anderhalf uur lang hun visie geven over de strijd tegen partnergeweld. Exact dezelfde hoorzitting vond trouwens eerder al plaats in de Kamer. “Het beste bewijs dat de Senaat echt nergens meer toe dient”, zegt Freya Perdaens. Ze hekelt ook het feit dat er twee commissiezittingen plaatsvonden op hetzelfde moment, waardoor veel politici wel moesten kiezen. “Maar laten we het instituut van de Senaat vooral kunstmatig in leven houden om ons op de borst te kloppen dat het werk hier nuttig is”, klinkt het cynisch. “Iedereen was elders van meer nut geweest.”