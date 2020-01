Late babyborrel voor Delphine Boël op Facebook gaat viraal

Dat koning Albert II Delphine Boël na zeven jaar procederen eindelijk erkend heeft, laat ook gebruikers van sociale media niet koud. Op Facebook staat alvast een evenement gepland om de babyborrel van Delphine, inmiddels 51, te vieren.

Op zaterdag 1 februari organiseert Alessandro De La Vega spontaan een babyborrel voor Delphine Boël. Plaats van de festiviteiten? Het koninklijk paleis. Inmiddels gaven al meer dan 4.800 mensen aan dat ze deelnemen aan het fictieve evenement. Zestienduizend anderen houden er nog even de spanning in maar zijn wel degelijk geïnteresseerd. De ster van de avond is niemand minder dan Alberto Vermicelli, de bekende vriend van Samson en Gert/Marie.

Nog even voor de duidelijkheid: het gaat wel degelijk om een fictief evenement. Maar dat belet gebruikers van Facebook niet om volop plannen te maken voor de babyborrel.