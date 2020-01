Ook deze Belgische koningen hadden een buitenechtelijk kind

Koning Albert II heeft na een opgelegde DNA-test formeel moeten toegeven dat Delphine Boël wel degelijk zijn dochter is. Hij is hiermee geen unicum binnen de Belgisch monarchie. Sterker nog: Boudewijn en de huidige koning Filip lijken de enigen die géén buitenechtelijke kinderen kregen. “Het was onder Europese royals zeer courant om er maîtresses op na te houden. Het huwelijk diende enkel om de dynastie verder te zetten, daarnaast was er plaats voor plezier”, zegt journalist en royaltykenner Jan Van den Berghe.