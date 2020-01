Vijf wedstrijden, zeven verschillende aanvallers: wil de echte aanvalsleider bij Club Brugge opstaan?

Met Charles De Ketelaere won Club Brugge er zondag – in de woorden van coach Philippe Clement – een nieuwe “potentiële basisspeler” bij. Alweer een potentiële basisspeler, want de voorbije vijf wedstrijden liet Clement zeven verschillende aanvallers starten. Is ‘CDK’ de witte merel die Club naar nieuwe successen zal leiden? Of staat er een andere aanvalsleider op? Vier dagen voor het verstrijken van de transferperiode zetten wij alle kandidaten op een rij, inclusief de eventuele nieuwkomer.