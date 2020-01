“Club Brugge biedt 15,5 miljoen euro voor Gaich”

Slaat Club Brugge deze week nog toe op de transfermarkt? Volgens Argentijnse bronnen wel. Zo meldt Tyc Sports dat blauw-zwart bij San Lorenzo een ultiem bod heeft gedaan op spits Adolfo Gaich: 17 miljoen dollar of 15,5 miljoen euro.

Daarmee zou de 20-jarige aanvaller de duurste inkomende transfer ooit worden in de Jupiler Pro League. San Lorenzo zou de spits eigenlijk nog liefst tot deze zomer houden, maar als er effectief zoveel geld op tafel ligt, wordt dat moeilijk. Gaich zelf wil ook liefst nu al naar België komen.

Tijdens de stage in Qatar zag Club een bod op Gaich nog verworpen. San Lorenzo heeft een nieuwe voorzitter die zijn kroonjuwelen niet zomaar wil uitverkopen, maar Club Brugge wil er nog dolgraag een nieuwe scorende spits bij. Gaich is met de Argentijnse beloften nog tot begin februari aan de slag op het olympisch kwalificatietoernooi. Afgelopen week scoorde hij nog op dat toernooi tegen de U23 van Colombia. Hij stond zondag ook in de basis in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Chili.