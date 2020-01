De contractbesprekingen van bondscoach Roberto Marinez slepen aan: “Dit is niet respectvol”

De top van de voetbalbond, voorzitter Mehdi Bayat en CEO Peter Bossaert, zat gisteren rond de tafel met Roberto Martinez. Het ging voor het eerst over de toekomst van de bondscoach wiens contract na het EK 2020 afloopt.

Martines praatte over hoe hij de inhoud van zijn functie ziet en de projecten die hij wil realiseren op de lange termijn. Over geld werd nog niet gepraat. “Het ging over andere dossiers dan het contract”, liet Mehdi Bayat weten. Maar de entourage van de bondscoach heeft niet veel geduld meer.

“De bond zegt al maanden dat de onderhandelingen worden opgestart maar er is nog altijd niets concreet voorgesteld”, vertelde Martinez’ zaakwaarnemer Jesse De Preter op de Franstalige nieuwszender LN24. “Dat is niet respectvol. Ik zeg hier niet dat hij drie tot vier keer meer moet gaan verdienen want hij kan eender waar vijf tot zes keer meer opstrijken. Het geld zal niet doorslaggevend zijn. Maar een aanmerkelijk beter salaris moet kunnen. Hij tekende in 2016 voor een salaris dat in het huidige topvoetbal onder de marktprijs is.”

Het is dus duidelijk: het nieuwe contract van Martinez zal financieel substantieel hoger moeten zijn. Onze bondscoach zit nu aan een jaarsalaris van dik één miljoen euro. Hij wimpelde de voorbije twee jaar lucratieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten maar ook van Premier League-clubs af. De laatste die kwam aankloppen was Arsenal, dat in december na het ontslag van Unai Emery een nieuwe coach zocht. Martinez vervult intussen nu al anderhalf jaar (onbezoldigd) de functie van technisch directeur.