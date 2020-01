Dertig ingetrokken rijbewijzen en vier bestuurders die ter plekke hun auto moesten afgeven. Dat is de alarmerende balans van vierentwintig uur controles door de Gentse politie, afgelopen weekend. De politie werkt aan een soort ‘zwarte lijst’ voor bekende wegpiraten.

Is het omdat het al eind januari is en de voorzichtigheid rond de bob­periode weg is? Hoe dan ook, de resultaten van een reeks controles van de Gentse politie afgelopen weekend ogen verre van fraai ...