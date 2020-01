De bibliotheek van Anderlecht: doelman Didillon is al de 15de (!) speler die RSCA dit seizoen uitleent

Anderlecht wordt een bibliotheek: uitlenen en later terugbrengen. Doelman Thomas Didillon (24) trekt de volgende zes maanden naar RC Genk en is de 15de leenspeler van paars-wit. Geen enkele andere eersteklasser heeft er meer. Ziet paars-wit Didillon straks net als vele anderen terug? Die kans is groot. Er is wel een aankoopoptie, maar volgende zomer willen de Limburgers ook niet met vier keepers zitten.