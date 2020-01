Kaveh Rezaei mag met Charleroi niet spelen tijdens inhaalmatch tegen Club Brugge

Club Brugge hoeft morgen tijdens de inhaalmatch op Charleroi zijn ex-spits Kaveh Rezaei niet te vrezen. De Iraniër is niet speelgerechtigd tegen zijn moederclub omdat Charleroi niet zijn volledige loon betaalt. Om dezelfde reden mag Sven Kums ook niet voor AA Gent tegen Anderlecht spelen.

Rezaei scoorde dit seizoen voor Charleroi al acht keer in de competitie en twee keer in de Beker. Vorig seizoen maakte hij één doelpunt voor Club Brugge, een penalty op bezoek bij Zulte Waregem.

De wedstrijd in Charleroi is de eerste van twee ontmoetingen met de Karolingers in minder dan een maand voor Club. De wedstrijd werd in augustus uitgesteld wegens de Champions League-kwalificatie. De terugmatch staat al 23 februari op het programma.