Sander Berge overweegt transfer naar Sheffield United met zijn familie

De kans is nog altijd reëel dat Sander Berge (21) RC Genk deze week verlaat. Sheffield United is concreet en als het zijn bod van 20 miljoen euro verhoogt en akkoord gaat met een percentage op een latere doorverkoop voor Genk, is een vertrek niet uitgesloten. Op die manier kan RC Genk misschien het Belgische transferrecord van Youri Tielemans – 25 miljoen euro – breken.

Het ideale scenario voor de Limburgers is echter dat Berge nog tot volgende zomer in de Luminus Arena blijft en niet, zoals Pozuelo vorig jaar, vroegtijdig vertrekt. Met het oog op het EK – als Noorwegen door de barrages geraakt – is het ook beter om zeker te zijn van speelminuten. Als Sheffield hem wil overnemen en tot juni in Genk laat, kan de transferprijs iets lager zijn.

Alle partijen nemen nu even de tijd om de opties te overwegen. De familie van Berge is alvast naar België gereisd om de zaken eens rustig te bekijken.